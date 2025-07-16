عەبدوڵا ئۆجەلان : کوردی سووریا چەک دابنێت قڕی دەکەن

عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پەیامەکەدا دەڵێت: "ئەگەر چەکدارانی کوردی سووریا چەکەکانیان دابنێن، کورد کۆمەڵکوژ دەکرێت، سەریان دەبڕدرێت، جۆلانی، یان ئەحمەد شەرع، بریکاری داعشە، داعش و تورکیا لەو ناوچەیەدا ئامادەن، چەکداماڵینی هێزە کوردییەکانی سووریا مەحاڵە و ڕوونادات".
ئۆجەلان لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا ئاماژەی بە ڕۆڵی حکومەتی تورکیا کردووە و دەشڵێت: "لە شەش مانگی ڕابردوودا بەرپرسیارێتی خۆمان جێبەجێکرد، ئێستا نۆرەی حکومەتە ڕێوشوێنی پێویست بگرێتەبەر. ئەگەرنا ئەمە کۆتایی ئەو ڕێگایە کە دەتوانین لە دژی حکومەت بەردەوام بین".
