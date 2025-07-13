سەید عەباس عێراقچی ئەوڕۆ سێ‌شەممە 21ی پووشپەڕ، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ بالوێزان و سەرۆکانی نوێنەرایەتیگەلی بیانی نێودەوڵەتی، وتی: پلانی ناڤۆکیی ئێران ئاشتی‌خوازانە بووە و ئاشتی‌خوازانە دەمێنێتەوە.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە ئێمە هێشتاش ئەندامی NPTین و دەشبین و پابەندی ڕێککەوتنەکانی نێوان ئێران و ئاژانسی نێودەوڵەوتی دەمێنینەوە، وتیشی: ئێمە سپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستە دەوڵەتانێک دەکەین کە ئەم دەستدرێژییە ئاشکرایە بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێرانیان ئیدانە کرد و لەگەڵ گەلی ئێران هاوڕیزییان دەربڕی و لە بەرامبەردا ئەسەفی خۆمان بۆ وڵاتنێک دەردەبڕین کە بە پێچەوانە ئەو کارەیان ئیدانە نەکرد و پشتگیریان کرد لە پێشێل‌کرانی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان.

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە کەڵکی ئامرازیی ئەورووپییەکان لە سنەپ‌بەک و دەرئەنجامی ئاڵۆزترکردنی پرسی ناڤۆکی و دانوستانەکان، جەختی کرد: ئەورووپییەکان خەریکن هەمان هەڵەی ئەمریکا بە هێرشی سەربازی کردی، بە سنەپ‌بەک دەیکات و ئەمکارە بە مانای کۆتایی ڕۆڵی ئەورووپا لە پرسی ناڤۆکیی ئێران دەبێت و ڕەنگە تاریک‌ترین خاڵ لە مێژووی پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ سێ وڵاتی ئەورووپی بێت کە چیتر سارێژ نابێتەوە. بۆیە هیوادارم ئەوانیش بە ئاراستەی دیپلۆماسیدا بگەڕێنەوە.