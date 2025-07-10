حوکمی دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا بۆ ئازادیی دەمیرتاش

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دادگەی ئەورووپیی مافی مرۆڤ لە حوکمی کۆتایی بۆ دۆسیەی "سەلاحەدین دەمیرتاش"، هاوسەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتیکی گەلان(HDP)، ڕایگەیاند کە دەستگیری و ڕاگرتنی لە زیندان، دژی پرێنسیپەکانی کۆنوانسیۆنی ئەورووپی مافی مرۆڤە.
لەم حوکمەدا کە لە لقی باڵای (Grand Chamber) دەرکرا، تورکیا بە چەندین پێشێلکاری یاسایی و لەوان مادەگەلی 10 (ئازادی ڕادەربڕین)، 5ی بڕگەی 3 (مافی بەهرەمەندی لە ئازادی و ئاسایش)، 18 (کەڵکئاوەژوویی لە تەنگەژەکان) و 5ی بڕگەی 1 (دەستگیریی نایاسایی)، تۆمەتبار کرا و دادگەکە بەپێی ماددەی 46ی کۆنوانسیۆنی مافی مرۆڤی ئەورووپا خوازیاری ئازادی بەپەلەی دەمیرتاش بوو.
ئەم حوکمە یەکلاکراوەیە و بۆ چاودێری بەسەر ڕاپەڕاندنی یاراستەی کۆمیتەی وەزیرانی ئەنجومەنی ئەورووپا کراوە.
