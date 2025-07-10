50 هەزار ژنی دووگیان لە کەرتی غەززە بێ نان و ئاو دەژین

ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە 50 هەزار ژنی دووگیان لە کەرتی غەززە ڕۆژیان بە بێ خواردن بەسەر دەبەن.
لە ئەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ئاولەمەکانی ئەو ژنانە لەگەڵ مەترسی لەدایک بوونی زووتر لە کاتی دیاری کراو و مەرگ و کێشەی جەستەیی بەرەوڕوون.
تێدرسۆ ئادهانوم بەرپرسی ڕێخکراوی جیهانی تەدروستیش ڕایگەیاند کە نەبوونی زۆراک، سووتەمەنی و دەرمان لە کەرتی غەززە ژیانی دانیشتووانی ئەو کەرتە بەتایبەتی منداڵانی خستووەتە مەترسییەوە.
١٠ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٣:٣٥
News ID: 1706539
Source: Mehrnews
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان نیسبەت بە دۆخی قەیراناوی 50 هەزار ژنی فەلەستینی دووگیان لە کەرتی غەززە هۆشدایی دا.
