50 هەزار ژنی دووگیان لە کەرتی غەززە بێ نان و ئاو دەژین

ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە 50 هەزار ژنی دووگیان لە کەرتی غەززە ڕۆژیان بە بێ خواردن بەسەر دەبەن.



لە ئەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ئاولەمەکانی ئەو ژنانە لەگەڵ مەترسی لەدایک بوونی زووتر لە کاتی دیاری کراو و مەرگ و کێشەی جەستەیی بەرەوڕوون.



تێدرسۆ ئادهانوم بەرپرسی ڕێخکراوی جیهانی تەدروستیش ڕایگەیاند کە نەبوونی زۆراک، سووتەمەنی و دەرمان لە کەرتی غەززە ژیانی دانیشتووانی ئەو کەرتە بەتایبەتی منداڵانی خستووەتە مەترسییەوە.