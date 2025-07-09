شەڕەکەی هەولێر و درۆی میدیاکان؛ کودەتا نەبوو شەڕی دوو عەشیرەیە

لە ئێوارەی دوێنیەوە شەڕی نێوان هێزە ئەمنییەكانی هەولێر و خورشید هەركی، كە فەرماندەییەكی سەربازی و كەسایەتیەكی ناسراوی عەشیرەتی هەركیە لە قەزای خەبات بەردەوامە و هەركیەكانی بادینانیش هۆشدار فروانبونی شەڕەكە بۆ ئەو ناوچەیە دەدەن و دوای ڕاگرتنی دەكەن.

هەیسەم هەركی، كەسایەتی دیاری هەركییەكان لە ناوچەی بادینان ئەمشەو لە پەیامێكی ڤیدیۆیدا، داوا لە مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكومەتی هەرێم دەكات، بەزوترین كات بێتە سەرخەت و ئەو شەڕەی قەزای خەبات ڕابگرێت و دەڵێت، "هەمومان دڵگرانین و داوا دەكەین ئەو بارودۆخە لە دەست دەرنەچێت".

هەیسەم هەركی، كە لە گرتە ڤیدیۆییەكەدا ژماریەك چەكدار لە پشتیەوە دەردەكەون دەشڵێت، "هەمو هەركییەكان یەكن و داوا دەكەین ئەو شەڕە ڕابگرێت، چونكە گەنجەكانمان دڵگەرمن و ڕەنگە ئەو شەڕە لە ناوچەی بادینانیش پەرەبسەنێت".

ئێوارەی ئەمڕۆ لە هەولێرەوە هێزێكی زۆری ئەمنیی چوەتە قەزای خەبات بۆ دەستگیر کردنی خورشید هەرکی كە فەرماندەییەكی سەربازی و كەسایەتیەكی ناسراوی عەشیرەتی هەركیە و پاسەوانەكانی ئەویش روبەڕوی هێزەكە بونەوە و تەقەیانكردوە و بەهۆیەوە گرژی دروست بوو، هەروەها گەنجێكیش كوژرا.

لاخۆیەوە جەوهەر ئاغای هەرکیش لە پەیامێدا دەڵێت، "هێرش بۆ سەر هەركییەكان قبوڵ ناکەین و داواش لەسەرجەم هەرکییەکان دەکات بەزوترین کات بێنە نێو شەڕەکەوە". هەروەها ئەو کەسەی كە ئەمڕۆ لەشەڕەکەدا کوژراوە، بەکوڕی خۆی ناوزەندی دەکات.

بەگوێرەی ئەو گرتە ڤیدیۆیانەی كە لە تۆڕەكۆمەڵاتیەكاندا بڵاوكراونەتەوە، لە ئێوارەوە ڕوبەڕونەی توندی چەكداری بەردەوامە و چەكی سوك و مام ناوەند لە شەڕەكەدا بەركارهاتوە، هەروەها لەگرتە ڤیدیۆییەكانیشدا دەردەكەوێت كە دو ئۆتۆمبێلی سەربازی هێزە ئەمنیەكان سوتێندراون.

ئەوە لەكاتێكدایە بەمدواییە لەسەر زەوی و زار كێشە كەوتوەتە نێوان خورشید هەركی، كە كەسایەتیەكی ناسراوی عەشیرەتی هەركییە لەگەڵ عەشیرەتی گۆران، بەرپرسانی ئاسایشی پارتی دەستوەردانیان لە كێشەكە كرد، بەڵام نەیانتوانی چارەسەر بكەن.

ئەمە لە حاڵێکدایە کە هەندێ میدیای عەرەبی ناوچەکە هەواڵی ئەم شەڕەیان وا بڵاو کردەوە کە گوایە لە هەولێر کوودەتا کراوە دژی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان.