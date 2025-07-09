فیدان: پەیامی ئەمریکا سەبارەت بە دەسپێکردنەوەی دانوستانی ئەتۆمی گەیاندە ئێران

هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ئەمڕۆ سێشەممە وتی کە هەڵوێستی واشنتۆن سەبارەت بە دەسپێکردنەوەی دانوستانە ئەتۆمییەکان لە نێوان ئەمریکا و ئەو وڵاتەم بە بەرپرسانی تاران ڕاگەیاند.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە کە هەواڵدەری ڕیانووستی بلاوی کردووەتەوە، فیدان پاگەندەی کردووە کە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی بریکس لە بڕازیل، سەبارەت بە ڕەوتی ئاگربڕ لەگەڵ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران گفتوگۆی کردووە.
ناوبراو وتیشی کە دانوستانەی ئەتۆمی قۆناغی دوایی دەبێت ئاڵبەت لە ئەو بارەوە یەکلاییەک بوونی نییە و چەندین هەڵوێست هەیە. چوار ڕۆژ لەمەوپێشیش لەگەڵ ستیڤ ویتکاف، نێردەی تایبەتی ئەمریکا گفتوگۆم کردووە.
٩ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٣:٢١
News ID: 1706201
Source: Mehrnews
وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند: تارانم لە هەڵوێستی ئەمریکا بۆ دەسپێکردنەوەی دانوستانەکان لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی ئێران، ئاگادار کردەوە.
