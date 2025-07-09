دیداری وەفدی ئیمڕالی و وەزیری دادی تورکیا بۆچی دواخرا

ڕۆژنامەی جمهورییەت و پەیامنێری سیاسی ئەلیجان ئولوداغ لە ڕاپۆرتێکدا هۆکاری پشت ئەو بڕیارەیان ئاشکرا کردووە.

بە وتەی ئولوداغ، هۆکاری ڕاستەقینەی دواخستنەکە پرسەی ئەو 12 سەرباز بووە کە لە ئۆپەراسیۆنێکی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستاندا بەهۆی گازی میتان لە ئەشکەوتێکدا کوژراون.

ئەو هەواڵنێرە لە هەژماری خۆیدا نووسیویەتی: لە ڕۆژێکی وا هەستیاردا، ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوەیە و ئەو وێنەیەی کە بڵاودەکرایەوە، دەکرا کاردانەوەی نەرێنی بەربڵاوی لێبکەوێتەوە بۆیە دواخراوە.

ئەم دیدارە بەشێکە لەو پرۆسەی دانوستانانەی کە لە ئیمرالی بە دوای بانگەوازی ئەم دواییەی دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نیشتمانی و لە ژێر ڕۆشنایی پەیوەندییە چاوەڕواننەکراوەکان لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجالان لە ئیمرالی بەڕێوەدەچێت.

ئەو وتووێژانەی کە بەشێک لە سەرچاوەکان بە پێشەکییەکی دەزانن بۆ ئەگەری بڕیارێکی پەکەکە بۆ وازهێنان لە شەڕی چەکداری.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەندامانی شاندی ئیمرالی جارێکی دیکە لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجالان و پاشان لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە کۆمەڵگەی سەرۆکایەتی ئەنقەرە کۆبوونەوە.