دوایین ئاماری کوژراو و بریندارەکانی هێرشی 12 ڕۆژەی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران

بە پێی دوایین ئامارەکان، بە هۆی بوردمانەکانی ئیسرائیلەوە بە گشتی 1100 کەس کوژراون کە لە ئەو ژمارەیە 126 کەسیان ژن و چەند کەسیان ژنانی دووگیان بوون و 9 کەسیان کادیری دەرمان و 41 کەسیان منداڵان بوون.

هەروەها ژمارەی 5750 کەسیش بریندار بوون کە لە ئەو ژمارەیە185 کەسیان خانم بوون و 65 کەسیان تەمەنیان خوار 20 ساڵ بووە و 20 کادیری دەرمانیش لە ڕیزی بریندارەکان بوون.

لە ئەو 12 ڕۆژەدا هێرش کرایە سەر 12 ئامبولانس، 6 بنکەی فریاکەوتن وێران کرا، 4 بنکەی دەرمانی و تەندروستی پێکرا و 7 نەخۆشخانەش خرایە بەر پەلامار و زیانیان بەرکەوت.