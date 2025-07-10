نوێنەرانی کورد و دیمەشق کۆبوونەوە

لە درێژەی دانوستانەکان لەبارتەی چۆنیەتی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنی 10ی مارچ لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) و دەوڵەتی کاتی سووریا، دانیشتنی فەرمیی نێوان وەفدێک لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و دەوڵەتی کاتیی دیمەشق دەستی پێکرد.
لەم دانیشتنە کە بە ئامادەبوونی تۆماس باراک، نوێنەری تایبەتیی ئەمریکا لە کاروباری سووریا و ژان باپتیست فاوێر، نوێنەری دەوڵەتی فەڕەنسا بەڕیوە دەچێت، بڕیارە لایەنەکان مژارە ڕێککەوتن لەسەرکراوەکان لە 10ی مارچی 2025 لە نێوان مەزلووم کۆبانی و ئەحمەد شەرع، تاوتوێ بکەن و پەیجۆری چۆنیەتی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنەکە بن.
