تەقینەوە لە فڕۆکەخانەی مێهرئابادی تاران درۆیە

فڕۆکەخانەی مێهرئاباد ڕایگەیاند: ئەو هەواڵەی لە هەندێک میدیا و تۆڕی کۆمەڵایەتیدا بڵاوکراوەتەوە کە باس لە ڕوودانی تەقینەوەیەک لە فڕۆکەخانەی مێهرئاباد دەکات، بە تەواوی درۆ و بێ بنەمایە.