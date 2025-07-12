نائەمنی لە سووریا؛ ژنانی عەلەوی بە دەستی تیرۆریستەکانی جۆلانی دەڕفێندرێن

سەرچاوە ئاگادارەکان ڕایانگەیاند کە 9 ناوەندی نێودەوڵەتی چالاک لە بواری مافی مرۆڤ خەریکی تۆمار کردنی جەنایەتەکانی ڕژێمی تیرۆریستی جۆلانی هەمبەر عەلەوییەکانی سووریا لە مانگەکانی رابردوون.



بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ئەو سەرچاوەگەلە زیادیان کرد کە لە ژمارەیەکی زۆر لە شارەکانی سووریا لەوانە حومس و لازقیە جەنایەتی ڕفاندنی ژنانی عەلەوی و بارمتە گرتنیان ئەنجام دەدرێت. ئەو ژنانە مەترسی ئەشکەنجەی دەروونی و جەستەییان لەسەرە.

ئەوان وتیان کە لە ئەو بارەوە تۆمەتەکان لەسەر هێزەکانی سەر بە ڕژێمی جۆلانییە چونکوو زۆربەی ئەو جەناتەیانە لەلایەن ئەوانەوە ئەنجام دەدرێت.