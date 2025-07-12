پێکدادانی توند لە نێوان ئەرتەشی سووریا و هێزەکانی هەسەدە هاتە ئاراوە

سەرچاوە سووریاییەکان ئەمڕۆ هەینی 11 ی جوولای ڕایانگەیاند کە پێنجشەممە پێکدادانێکی توند لە نێوان هێزەکانی ئەرتەشی سووریا و هێزەکانی هەسەدە لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب ڕووی داوە.



بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، سەرچاوە مەیدانییەکان ڕایانگەیاندووە کە ئەو پێکدادانە کە بە هۆی هەوڵی هێزە کوردییەکان بۆ دزە لە نێو ناوچەی ژێر دەستی ئەرتەشی سووریا لە حەلەب هاتووەتە ئاراوە، هێشتا درێژەی هەیە و هەر دوولاکە لە حاڵەتی ئامادەباشیدان و هێزی زۆریان ڕەوانەی ناوچەی شەرەکە کردووە.





ئەو پێکدادانە دوای شکستی خولی دووهەمی دانوستانەکانی نێوان حکومەتی کاتی سووریا و هەسەدە هاتووەت ئاراوە.