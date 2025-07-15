شەڕی پارتی و یەکێتی درۆ و ڕاست؟

بەشی نێودەوڵەتی: کۆبونەوەی شاندی باڵای پارتی و یەکێتی لەسەر کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا کۆتاییهات و جەخت لە هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەی مووچە دەکەنەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، هەردوو مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی بەئامادەبونی مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەپیرمام کۆبوونەوە.

لە ڕاگەیەنراوی کۆبونەوەکەدا هاتووە،" سەبارەت بە رووداو و پێشهاتەکان و کێشە و گرفتەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ بە تایبەتی شایستە داراییەکان و موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، دوای گفتوگۆ و بیروڕاگۆڕینەوە و لێکدانەوەی هەموو رەهەندەکان لە روی سیاسی و ئابوری و کۆمەڵایەتی، هەردوولا هاوڕابون هەموو هەوڵەکان چڕبکرێتەوە بۆ چارەسەری کێشە و دابینکردنی مووچە و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی ئەو هەنگاوانەی پێویستن لە چوارچێوەی دەستوردا بە ئاراستەی چارەسەرکردن بە هاوئاهەنگی هەردولا بهاوێژرێن ".



ئەوەشخراوەتەڕوو،" بەشێکی دیکەی کۆبونەوە تەرخانبوو بۆ زیاتر پتەوکردنەوەی پەیوەندی پارتی و یەکێتی بۆ ئەوەی ئاستەنگ و ئاڵەنگارییەکان تێپەڕێنن و پارێزگاری لە قەوارەی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانی بکەین ".



هەردوو مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی جەختیان لەسەر یەکخستنی هەڵوێستی هەموو لایەنە سیاسییەکانی کوردستان و عێراق کردەوە. کە هاوکار و پشتیوان بن لە چارەسەری ئەم کێشەیەدا.

ئەمە لە حاڵێکدایە کە لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا پارتی و یەکێتی وەکوو دوو حزبی بنەماڵەیی حوکمڕانی هەرێمی کوردستان کە هەموو جومگەکانی هەرێمی کوردستانیان لە کۆنتڕۆڵ دایە بەردەوام بە شەڕێکی زێڕینگەرانە، دژی یەکتر قسە دەکەن.

ئێستا خەڵکانێکی زۆر پرسیار لە داهاتی ناوخۆ و داهاتی نەوت و سنوور دەکەن، بەغدا هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانی ڕاگرتووە و جەختی ئەوەیە مووچە نانێرێت تاکوو هەموو نەوتی هەرێم نەچێتە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی ناوەندی عێراق.

لە ماوەی حەوتەی ڕابردوودا چەندین خۆپیشاندان بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لەسەر نەدانی مووچە و بوونی بێکاری و هەڵاوسانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان ڕوویداوە کەسێک کوژراوە و چەندین کەس بریندارن و ژمارەیەک چالاکیش دەستبەسەر بوونە.

پارتی و یەکێتی کە ئێستا بە هۆی ناکۆکی لەگەڵ بەغدا لەژێر گوشاردان و مووچە و بودجەی هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە و خۆپیشاندەرانی ناڕازی ناوبەناو دێنە سەر شەقامی شاران و لەگەڵ هێزە ئەمنییەکان بە شەڕ دێن و لێیان دەکوژرێت، ئەمڕۆ کۆبوونەوەیکیان کرد بە بێ بەشداریی هیچ کام لە حزبە سەرەکییەکانی هەرێم.

بەرپرسانی هەرێم بشێوییەکان تەنیا بە پرسی مووچەوە دەبەستنەوە و بەغدا بە بەرپرسیار و تاوانباری ئەم دۆخە شڵەژاوەی هەرێم وەسف دەکەن.

ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە، ئەوەیە کە پارتی و یەکێتی کاتێک مەترسی دەکەوێتە سەر حوکمڕانیەکەیان دەبنە برا و کاتێ مەترسی دەڕەوێتەوە دووبارە پلار بەیەکترەوە دەگرن.