پزشکیان بۆ ئێرانییەکانی دەرەوەی وڵات: بە هاودڵی وەرزێکی نوێ دەست پێدەکەین

مەسعوود پزشکیان لە پەیامێکدا بۆ ئێرانییەکانی دەرەوەی وڵات، بە ئاماژە بەوەی کە دەوڵەت هاودڵیی بەدی‌هاتوو لە نێوان خەڵک و بەرپرسان لە میانەی شەڕی 12 ڕۆژەی بە دەرفەتێک بۆ خزمەتگەیاندنی زیاتر بە گەل دەزانێت، ڕایگەیاند: هێشتاش لەو بڕوایەداین کە دەلاقەی دیپلۆماسی کراوەیە و شلگێڕانە ئەو بوارە ئاشتی‌خوازانەیە، بە ڕێکخستنی هەموو دەفرایەتییە سیاسییەکانەوە پەیجۆر دەبین.

ڕاشیگەیاند: ئێمە لایەنگری دیپلۆماسی و دانوستانی سازێنەر و دژی شەڕین و بۆ دوورخستنەوەی سێبەری شەڕ لە سەر وڵات، وێرای بەرگری لە مافی سروشتیی گەلی ئێران، بەهرە لە هەموو سەرمایە سیاسی و دیپلۆماسییەکانمان وەردەگرین.

سەرۆک کۆماری ئێران جەختی لەوەش کرد: ئەوڕۆکە بەڵام وەرزێکی نوێ لە هیوابەخشی و هەنگاونان بەرەو ئێرانێکی هێمن‌تر، بەئاسایش‌تر و بەهێزتر دەستی پێکردووە کە تەنیا بە هاوڕێی و هاودڵیی خەڵکی خۆشەویست، بە پاراستنی یەکڕیزی نیشتمانی و بە پشتبەستن بە هێزی گەنج و هزری نوێ، مومکینە.