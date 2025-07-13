بەرزبوونەوەی بەرچاوی ئاڵوگۆڕی سنووریی کوردستان

فەرامەرز ئۆمیدی وێڕای ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە وتی: ئاستی کاریی سێ مانگی یەکەمی ئەمساڵی هەتاوی هیوابەخشی گەشەیەکی ڕوون لە ئابووریی داهاتووی پارێزگایە، بە چەشنێک کە لەو ماوەیەدا ئاڵوگۆڕە بازرگانییەکانی سنوورگەلی کوردستان گەیشتۆتە زیاتر لە یەک ملیارد و 463 ملیۆن دۆلار.

وتیشی: لە سێ مانگەی یەکەمی ساڵی 1404، نزیکەی یەک ملیۆن و 277 هەزار تۆن کاڵا ئاڵوگۆڕ کراوە کە لەو ڕێژەیە 401 هەزار تۆن کاڵا بە بایەخی 193 ملیۆن و 409 هەزار دۆلار لە دەروازە سنوورییەکانەوە ئاودیو کراوە و 313 هەزار و 558 تن کاڵاش بە بایەخی 135 ملیۆن و 206 هەزار دۆلار لە گومرۆکاتی پارێزگاوە تۆمار و بەڕێ کراوە.

چاودێری گومرۆکاتی پارێزگای کوردستان بە ئاماژە بە نرخی لەسەدا 99.3ی هەناردەی سنووریی پارێزگای کوردستان بۆ وڵاتی عێراق، زیادی کرد: کاڵا هەناردەکان بریتی بوون لە تەماتە، شووتی، سێو، تراکتۆر، ئایسی‌کریم، بادمجان، خەلفی درەختی، سکۆپی کانزایی بەرد، سیر و کاڵک.