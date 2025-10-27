  1. Home
وێنە و زانیارییەکانی نهێنی ئەتۆمی ئیسرائیل ئاشکرا کرا

٢٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٣٧
News ID: 1743358
Source: Mehrnews
حەنزەلە بە بڵاو کردنەوەی گرتەی ڤیدیۆیی لە شەش تیرۆریست لەوانە چەند بەرپرسی باڵای ئەتۆمی ئیسرائیل، ئەندازیارانی هێزی ئاسمانی و دەریایی، ئەندازیارانی چێ کردنی کۆپتەر، بەرپرسانی تەکنیکی باڵا لە بواری پاپۆری ئێف 35ی ناساند.

