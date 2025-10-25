کاردانەوەی ئێران بە بڕیارەکەی دادگای لاهە

ئیسماعیل بەقایی لە ئیکس نووسی: ڕای ڕاوێژکارانەی ئەم دواییەی دیوانی نێودەوڵەتی دادگوستەری لەسەر فەلەستین، جارێکی دیکە ئەو ڕاستیە نکۆڵی نەکراوە ئاشکرا دەکات کە ئیسرائیل گەورەترین پێشێلکاری هەموو ڕێسا نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤدۆستانەی نێودەوڵەتیە.



ناوبراو وتی: دیوان لە ئەو دەنگەدا هەمدیسان جەخت دەکات کە ئیسرائیل ئەرکیەتی نسیبەت بە دابین کردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی فەلەستینیەکان کە داگیر کراون و هەروەها پێداویستیە زەروورییەکان بۆ درێژەی ژیانی ئەوان دڵنیا ببێتەوە؛ ئیسرائیل هەروەها ئەرکیەتی ڕێگەری نەکات لە ئەو یارمەتیانە.



وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە زیادی دەکات: دیوان دووبارەی دەکاتەوە کە بە پێی مافی نێودەوڵەتی، برسیەتی هێشتنەوە وەکوو ئامیری جەنگی قەدەغەیە.



بەقایی درێژەی دا: ئیسرائیل پابەندی هیچ یاسا و ڕێسایەک نەبووە و بەردەوام هەموویانی پێشێل کردووە.