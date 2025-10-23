  1. Home
٢٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢٤
News ID: 1742047
Source: Mehrnews
کتێبخانەی عەزیز گەردی لە هەولێر دەکرێتەوە

بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کرانەوەی کتێبخانەی عەزیز گەردی لە هۆڵێکی کتێبخانەی زەیتوونە هەواڵی دا.

 ئاریان سەڵاحەددین، بە ئاماژە بەوەی کە کتێبخانەی زەیتوونە ئێستا لەژێر نۆژەنکردنەوە دایە، ڕایگەیاند: دوای تەواوبوونی نۆژەنکاری، هەموو کتێبەکانی عەزیز گەردی دەبرێنە نێو کتێبخانەکە و لە ماوەیەکی نزیک و لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتدا هۆڵی کتێبخانەی عەزیز گەردی دەکرێتەوە.

ناوبراو ئاماژەی بە کڕینەوەی هەموو کتێبەکانی عەزیز گەردی بۆ ئەو بۆنە تایبەتە کرد کە ژمارەیان 18 هەزار و 600 کتێبە.

دوکتۆر عەزیز ئەحمەد عەبدوڵڵا ناسراو بە عەزیز گەردی، نووسەر، وەرگێڕ و توێژەری ناسراوەی کورد لە نزیکی 40 بەرهەمی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ئەدەبی، ڕەخنە، ڕۆژنامەوانی، کۆمەڵناسی و زمانناسی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کورد، لە 6ی ژوئەنی ساڵی 2022 کۆچی دوایی کرد.

