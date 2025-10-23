  1. Home
پزشکیان: مەهاباد و ورمێ بۆ وا گۆڕاون

٢٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢٣
News ID: 1742045
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران وتی: کاتێک سەفەری مەهاباد دەکەم ، تووڕە دەبم، شارێک کە تێیدا گەورە بووم ئێستا بووەتە شتێکی دیکە.

مەسعوود پزشکیان لە کۆبوونەوە لەگەڵ چالاکانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی ئازەربایجانی ڕۆژاوا وتی: کارەساتێکیان بەسەر مەهاباد دەرهێناوە کە جیاواز بووەتەوە لەگەڵ شوناسی راستەقینەی. هەر کەسێک و بە ویستی خۆی گۆڕیویەتی.

سەرۆک کۆمار وتی: ورمێ سەردەمانێک پاریسی ئێران بوو بەڵام بەداخەوە ئێستا کارەساتێکی بەسەردا هاتووە و بە بێ بەرنامە و بێ لەبەرچااو گرتنی سەرچاوەکانی ناوچەکان، نەخشەی شارەکان پەرەیان سەندووە.


هەروەها جەختی کرد: خاک و ناوچەی ئێمە زێرە و ئەبێ بە شێوەیەکی دیکە چاوی لێبکەین. ئێمە دەتوانین بە شێوەیەک ژیان بکەین کە منداڵەکانمان لە داهاتوودا بتوانن بە ئاسانی بژین.

ناوبراو زیادی کرد: ئیسرائیل پێی وابوو وڵاتی ئێمە بەرەوڕووی قەیران بووەتەوە و دێن و هەر غەڵەت کە بیانەوێت دەتوانن بیکەن. لە حاڵێکدا هەڵکەوتە و زانکۆییەکان دەتوانن قەیرانەکان چارەسەر بکەن، ئەبێ پلان و بەرنامەمان هەبێت. ئەبێ بە پلانەوە بچینە پێشەوە؛ ئەمڕۆ ئەو نەخشەڕێیەی کە ئەبوا لە دەستمانەوە بوایە، بەداخەوە نیە.

