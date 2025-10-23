فەڕەنسا ژنە ئێرانیەکە بەم مەرجە ئازاد دەکات

ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێران لە ئازاد کردنی مەرجداری خاتوو مەهدیە ئیسفەندیاری هەواڵی دا.
بەقایی بە پێشوازی لە بڕیاری دادوەری فەڕەنسی بۆ دەرکردنی حوکمی ئازادی لە ژێرچاوەدێەی خاتوو ئیسفەندیاری، جەختی کرد کە وەزارەتی دەرەوەی ئێران تا ئازادی تەواوی ئەو هاووڵاتیە ئێرانیە و گەڕاندنەوەی بۆ ئێران درێژە دەداتە هەوڵەکانی خۆی.
٢٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢٣
News ID: 1742046
Source: Mehrnews
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێران لە ئازادی مەرجداری خاتوو مەهدیە ئیسفەندیاری هەواڵی دا.
