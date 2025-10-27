  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

٢٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦
News ID: 1743357
Source: Mehrnews
قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵوێستێکی جێگای سەیردا باسی جودایی خوازانە دێنێتە ئاراوە.

 مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاگەندەی کرد کە پارتەکەی ئامادەی وەرگرتنەوەی پارێزگای کەرکوکە.

ناوبراو لە کۆبوونەوەیەکی هەڵبژاردنی لە هەولێر زیادی کرد: دڵی خەڵکی کەرکووک بۆ هەرێمی کوردستان لێدەدات. ئێمەە ئەو ناوچە وەردەگرینەوە. جگە لە ئەوە مەخموور، زمار، شەنگال و خانەقینیش دەگەڕێندرێتەوە.

هەروەها پارتی ڕۆژی شەممەە لەسەر زەروورەتی ئارام کردنەدوەی دۆخەکە دوای ڕوودانی پێکدادانەکان و ئاژاوە لە ناوچەی ئەلتون کوبرا هەڵکەوتوو لە پارێزگای کەرکووک جەختی کرد.

لە بەیاننامەی ئەو پارتە هاتووە کە ئەو گۆڕانکاریانە کاریگەری لەسەر ڕەوتی هەڵبژاردنەکان نییە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha