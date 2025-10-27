قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاگەندەی کرد کە پارتەکەی ئامادەی وەرگرتنەوەی پارێزگای کەرکوکە.
ناوبراو لە کۆبوونەوەیەکی هەڵبژاردنی لە هەولێر زیادی کرد: دڵی خەڵکی کەرکووک بۆ هەرێمی کوردستان لێدەدات. ئێمەە ئەو ناوچە وەردەگرینەوە. جگە لە ئەوە مەخموور، زمار، شەنگال و خانەقینیش دەگەڕێندرێتەوە.
هەروەها پارتی ڕۆژی شەممەە لەسەر زەروورەتی ئارام کردنەدوەی دۆخەکە دوای ڕوودانی پێکدادانەکان و ئاژاوە لە ناوچەی ئەلتون کوبرا هەڵکەوتوو لە پارێزگای کەرکووک جەختی کرد.
لە بەیاننامەی ئەو پارتە هاتووە کە ئەو گۆڕانکاریانە کاریگەری لەسەر ڕەوتی هەڵبژاردنەکان نییە.
٢٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦
News ID: 1743357
Source: Mehrnews
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵوێستێکی جێگای سەیردا باسی جودایی خوازانە دێنێتە ئاراوە.
