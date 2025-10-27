  1. Home
دەسپێکی هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی سەرشەقامی مەریوان

٢٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦
مەریوان لە ئەمڕۆ، چواری خەزەڵوەرەوە، جارێژی دیکە بووەتە شارێک بۆ شانۆ، گفتوگۆ و داهێنان. هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نیودەوڵەتی شانۆی سەرشەقامی مەریوان بە بەشداری زیاتر لە 43 گرووپ لە ناوخۆ و دەرەوە دەستی بەکار کرد.

 لە ئەم خولە لە فێستیڤاڵەکە، بەرهەمی هەڵبژێردراوەکان لە نێوان زیاتر لە 200 بەرهەمەوە هەڵبژێردراون و لە بەشە جیاوازەکان وەکوو ئازاد، ئایینی و نەریتی، جیاوازەکان، نیشتمان و گشت گیر نمایش دەکرێن.

گرووپگەلێک لە وڵاتانی تونس و هیندیشەوە لە ئەو ڕووداوە هونەرییە بەشدارن.

ڕێوڕەسمی کردنەوەی فێستیڤاڵەکە ئەمڕۆ کاتژمیر 10:30 بەیانی لە گۆرەپانی شەبڕەنگی مەریوان بە بەڕێوەچوونی کارناڤاڵی شاد و بەشداری بەربڵاوی خەڵک بەڕێوە چوو؛ ڕووداوێک کە بە پێی نەریتی هەموو ساڵێک، دەسپێکیەری کەشێکی شاد دەبێت.

لە پاڵ شانۆکان، بەرنامەگەلێک وەکوو بەڕێوەچوونی کاریگەری ڕاهێنان، کۆبوونەوەی ڕەخنە و لێکدانەوەی ئاسەوارەکان و پێشانگای وێنە و پوستەری شانۆی سەرشەقامیش بەڕێوە دەچێت. شوێنی بەڕێوەچوونی شانۆکان بریتیە لە پارکی میلەت، پارکی شۆڕش، حەوشەی دەریاچەی زرێبار و ناوەندە فەرهەنگییەکانی شاری مەریوان.

