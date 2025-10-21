عێراق بە هیچ لەونێک دەستبەرداری ئێران نابێت

سەعید بەدری شرۆڤەکاری سیاسی عێراقی جەختی کرد کە ئەو وڵاتە پێوەندی پتەو و ستراتیژیکی لەگەڵ ئێران هەیە و لایەنی ئەمریکی لە ئاستی ئەو پێوەندیە ئاگادارە.



ناوبراو زیادی کرد: عێراق بە هیچ لەونێک ناتوانێت دەست لە پێوەندی مێژوویی و پتەوی خۆی لەگەڵ ئێران هەڵبگرێت چونکوو ئەو وڵاتە هاوبەشی ستراتیژیک بۆ عیراق دێتە ئەژمار.



بەدری وتیشی: لەەبەر ئەوەی کە لایەنی ئەمریکی لە ئەو ئاستە لە پێوەندی ئاگادارە لە ئێستادا عیراق و بەتایبەتی پێوەندی تاران و بەغدا ناخاتە یەکمایەتی خۆیەوە.



هەروەها وتیشی: عیراق بنەمای نەگۆڕی هەیە و بەرەو ئاسایی کردنەوەی پێوەندی لەگەڵ ئیسرائیل نە بە شێوەی ئاشکرا و نە بە شێوەی شاراوە ناڕوات. هەروەها دەستووری ئەو وڵاتە بەکارهێنانی خاکی عیراق بۆ هێرش بۆ سەر دراوسێکانی قەدەغە کردووە.