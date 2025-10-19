سووریا فیدڕاڵیزمی ڕەتکردەوە

ئەسعەد شیبانی وەزیری دەرەوەی دەوڵەتی کاتی سووریا لە لێدوانێک بۆ کەناڵی دەوڵەتیی "الاخباریه"ی سووریا، ڕایگەیاند: بەشدارنەبوونی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە دامودەزگا دەوڵەتییەکاندا، قووڵایی کەلێن و ناکۆکییەکان بەرزتر دەکات و ئێستا دەرفەتێکی مێژووییە بۆ باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کە ڕۆڵێکی چالاک لە داهاتووی وڵاتدا بگێڕن.

وەزیری دەرەوەی سووریا بە ئاماژە ەبوەی کە ئەحمەد شەرع پێداگرە لە زەروڕەتی ڕۆڵ‌گێڕانی هەسەدە لە داهاتووی سووریا، ڕاشیگەیاند: ڕێکنەکەوتن لەگەڵ هەسەدە زیان بە بەرژەوەندیی هاووڵاتیان دەگەیێنێت و گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵ و زێدیان وەدوا دەخات.

شیبانی جەختیشی کرد: دیمەشق دەوڵەتانی پەیجووری هەسەدەی ڕازی کردووە کە تاقە ڕێگەی مومکین، ڕێککەوتنی 10ی مارچ و هاوبەشی لە ئیدارەی وڵاتە و هەر جۆرە دابەشکردن یان فیدراڵیزمێک نامومکین و جێی دانوستان نییە.