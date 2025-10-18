ئێران لە ساڵێکدا 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان

وەحید یەزدانیان ڕایگەیاند: تەکنۆلۆژیای چێ کردن و هاویشتنی مانگیلەی تەواو ئێرانی، خێرا دەچێتە پێشەوە و بەرچاوگەی ئەو ڕێگایە ڕوونە.
ناوبراو جەختی کرد: گەمارۆکان لەمپەرێکی گەورە لە سەر ڕێگای گەشەی ئەو پیشە بوو بەڵام لێی پەڕینەوە و سەربەخۆ بووینەوە.
١٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٤٤
News ID: 1740032
Source: Mehrnews
سەرۆکی توێژینگەی گەردوونی ئێران وتی: ئێران ساڵانە 6 مانگیلە دەنێرێتە بۆشایی ئاسمان و جگە لە ئەوە، پێشکەوتنی زیاتریش لە بواری مانگیلەبەرمان هەبووە.
وەحید یەزدانیان ڕایگەیاند: تەکنۆلۆژیای چێ کردن و هاویشتنی مانگیلەی تەواو ئێرانی، خێرا دەچێتە پێشەوە و بەرچاوگەی ئەو ڕێگایە ڕوونە.
Your Comment