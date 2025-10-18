  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

عێراقچی: بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان دژی ئێران تازە نابووژێنەوە

١٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٤٢
News ID: 1740029
Source: Mehrnews
عێراقچی: بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان دژی ئێران تازە نابووژێنەوە

وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکدا بۆ ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان نووسی: بە کۆتایی هاتنی بڕیارنامەی 2231، هەر جۆرە پاگەندەیەک بۆ بووژانەوەی بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان، بێ بنەمایە و بنەمای یاسایی نییە.

 سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکدا بۆ ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان و سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایش هاوپەیوەند بە کۆتایی هاتنی بڕیارنامەی 2231 جەختی کرد: هەر جۆرە پاگەندەی بووژانەوەیەکی بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان، لە بنەماوە پووچە و بنەمای یاسایی نییە.

لە دەقی نامەکەی عێراقچیدا هاتووە: لە درێژەی نامەکانی پێشوومدا بە ئێوەی ڕادەگەیێنم کە بڕیارنامەی 2231 ی ئەنجومەنی ئاسایش، بە پێی بڕگەکانی خۆی لە ڕێکەوتی 18 ی ئۆکتۆبەری 2025 بە شێوەی یەکلایی کۆتایی هاتووە.


بە پێی بڕگەی 8 ی بڕیارنامەی 2231 و شرۆڤەککانی، سەرجەم بڕیارنامەی گەمارۆییەکان بە پێی خشتە کاتی دیاری کراو لەلایەن ئەنجومەنەکەوە هەڵدەوەشێنەوە. هیچ بڕیارێکی دواتر لەلایەن ئەنجومەنی ئاسایشەوە نە ئەو خشتە درێژ دەکاتەوە نە هەڵدەسەپێرێت و نە گۆڕیویەتی.

هەروەها هاتووە کە هیچ یەکە لە هەوڵە پێشووەکان لە ئەو ڕێکەوتەوە جێبەجێ ناکرێت و هەر جۆرە هەوڵێک لە ئەو بارەوە نایاساییە و لە بنەڕەتدا پووچ و بێ بەڵگەیە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha