  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

سیستەمی بەرگری ئاسمانی و ڕاداری پێشکەوتووی ئەمریکا هێنرایە کوردستانی سووریا

١٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٣:١٩
News ID: 1740509
Source: Mehrnews
سیستەمی بەرگری ئاسمانی و ڕاداری پێشکەوتووی ئەمریکا هێنرایە کوردستانی سووریا

چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا لە هێنانی سیستەمی ڕاداری و بەرگری ئاسمانی ئەمریکا بۆ کوردستانی سووریا هەواڵی دا.

سەرچاوە خۆجەییەکان لە هاتنی کاروانێکی نوێ لە جیهازاتی سەربازی و لۆجستیکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بنکەی قەسرەک لە باکووری حەسەکە هەواڵیان دا. ئەو کاروانە کە بریتیە لە 20 بارهەڵگر، جیهازاتی سەربازی، سیستەمی پشتیوانی، سووتەمەنی و ئۆتۆمبێلی زرێپۆش کە لە هەرێمی کوردستانەوە هاتووەتە نێو خاکی سووریا.

بە وتەی سەرچاوە خۆجەییەکان، ئەو وەجبە لە چوارچێوەی هەوڵی بەردەوامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ تۆکمە کردنەوەی بوون و ژێرخانە سەربازیەکانی خۆیان لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا نێردراوە.

ڕۆژی ڕابردووش چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا راپۆرتی دا کە فڕۆکەیەکی باری ئەمریکی لە هەرێمی کوردستانەوە وەجبەیەکی بریتی لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی، مووشەک، ڕاداری پێشکەوتوو و جیهازاتی لۆجستیکی بۆ بنکەی قوسرەک گواستبووەوە. ئەو گەشەتە لەلایەن دوو کۆپتەر و شەڕکەرێکەوە پاسەوانی دەکرا.

Your Comment

You are replying to: .
captcha