پزشکیان: ئەگەر هەڵکەوتەکان بێنە مەیدان دوژمن هیچ غەڵەتێک ناتوانێت بکات

مەسعوود پزشکیان وتیان کە ئەوەی کە ئێمە وڵاتێکی ساماندارین بەڵام کۆمەڵێکی زۆر کێشە سەری لێمان داوە، بە هیچ لەونێک شیاو و قبووڵ کراو نییە و گەڕان بە دوای تاوانباریش کێشەکان چارەسەر ناکات و تەنیا ڕێگای یارمەتی وەرگرتن لە کەسانێکە کە زانان و توانایی چارەسەری کێشەیان هەیە.



پزشکیان جارێکی دیکە هەموو خوێندکاران و مامۆستایانی بە پێشکەش کردنی ڕێکاری گشتی بۆ چارەسەر کێشەکانی وڵات بانگهێشت کرد و وتی: هەنگاوی یەکەم ئەوەی کە پرسەکان بناسین و جۆرێک پێناسەیان بکەین کە چارەسەر بکرێن . ئەبێ هەموو لێکەوتەکان ڕەچاو بکەین و لێکیان بدەینەوە و ڕێکاری پێویست بۆ بەرەوڕوو بوونەوەی کێشەکان بدۆزینەوە.

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئەمڕۆ دوژمن هیوای ئەوەیە کە ئێران لاواز ببێتەوە و گورزی لێبدات، بەڵام ئەگەر هەڵکەوتەکان بێنە مەیدان، دوژمن هیچ غەڵەتێک ناتوانێت بکات.