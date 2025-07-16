  1. Home
جێگربوونی زیاتر لە 3 هەزار خێوتی ئەربەعینی ئێرانی لە عێراق

١٦ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٤:١٤
News ID: 1708492
Source: Mehrnews
جێگربوونی زیاتر لە 3 هەزار خێوتی ئەربەعینی ئێرانی لە عێراق

سەرۆکی بنکەی گەشە و نۆژەن‌کردنەوەی شوێن و مەزارگە پیرۆزەکان وتی: سێ هەزار و 200 مەوکێبی فەرمیی ڕێکخراوەی ئێرانی، هاوکاتی مانگی سەفەر لە وڵاتی عێراق خزمەتی زیارەتکارانی ئێرانی دەکەن.

محەمەد جەلال‌مەئاب، ڕایگەیاند: سێ هەزار و 200 خێوتی فەرمیی ڕێکخراوەی ئێرانی، هاوکاتی مانگی سەفەر لە وڵاتی عێراق خزمەتی زیارەتکارانی ئێرانی دەکەن و چالاکیی ئەو مەوکێبە جەماوەریانە لە عێراق و ڕێگەی هاتوچووی زیارەتکاران پێشبینی کراوە.

جەلال‌مەئاب بە ئاماژە بە پێشبینیی ماوەی خزمەتگەیاندن بە زیارەتکاران و تازیەبارانی حسێنی لە 10 تا 23ی مانگی سەفەر، ڕاشیگەیاند: هاوکات 600 مەوکێب لە سەر ڕێگە سنوورییەکان بۆ چوونەدەری زیارەتکاران لە وڵات، لە لایەن هێزە جەماوەرییەکانەوە چالاک بوونە، کە ئەو خێوتانە هێشتا نەیانتوانیوە مۆڵەتی چالاکی وەربگرن.

