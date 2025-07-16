باڵوێزی پێشووی ئێران لە عێراق: ئەگەری هێرشێکی دیکە بۆ سەر ئێران بەهێزە

کازمی قومی باڵیۆزی پێشووی ئێران لە عێراق لە دیمانەیەکی تەلەفزیۆنیدا گێڕانەوەی تایبەتی سەبارەت بە سانسۆری توندی هەواڵی ڕژێمی زایۆنیستی لە شەڕی 12 ڕۆژە خستەڕوو.
وتیشی: لە یەک ئۆپەراسیۆندا ٣٠ فڕۆکەوانی ڕژێمی زایۆنی لە ماوەی شەڕی ١٢ ڕۆژەدا کوژران.
جەختی کرد: دوژمن لە شەڕی ئەم دواییەدا هیچ کام لە ئامانجەکانی نەگەیشت.
ئەوەشی وت کە هیچ گەرەنتییەک نییە دوژمن ئاگربەستەکە بپارێزێت.
باڵیۆزی پێشووی ئێران لە عێراق ڕایگەیاند: ئەگەری هێرشێکی دیکە بۆ سەر ئێران بەهێزە، چونکە بە پێی بەڵگەکان، لایەنی بەرامبەر بە دوای چاکسازی و ئامادەکاری بۆ ئۆپەراسیۆنەکەوەیە.
ئەوەشی وت کە ئەمریکا بەدوای گۆڕینی ڕژێمدا دەگەڕێت.کێشەی ئەوان گەلە. بەم حیساباتە هەڵەیە شەڕیان دەستپێکرد.
ئەوەشی وت کە ئەگەر ئەمریکییەکان کاردانەوەیان هەبووایە، کاردانەوەی ئێمە توندتر دەبوو.
