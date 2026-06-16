قاڵیباف: ئێران هەنگاوێکی بەرزی بەرەو سەرکەوتن ناوە

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەژماری خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان سەبارەت بە سەرکەوتنی دیپلۆماسی ئێران بەرامبەر بە ئەمریکییەکان نووسی: نەتەوەی خۆشەویست و شکۆمەندی ئێران! ئێران بە خۆڕاگری مێژوویی ئێوە و ئازایەتیی هێزە چەکدارەکان لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە بەنیازی کوشتنی ئەم میللەتە و لەناوبردن و تەسلیم کردنی ئەم وڵاتە بوون، ئێران هەنگاوێکی دوورودرێژی بەرەو سەرکەوتنی کۆتایی ناوە.

ئەوان دەیانویست بەڵام نەیانتوانی. ئێمە وەستاوین و لە کۆتاییدا ئێرانەکەمان سەردەکەوێت. بە فەزڵی خودا.