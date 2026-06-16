  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

قاڵیباف: ئێران هەنگاوێکی بەرزی بەرەو سەرکەوتن ناوە

١٦ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:٠٥
News ID: 1827926
Source: Mehrnews
قاڵیباف: ئێران هەنگاوێکی بەرزی بەرەو سەرکەوتن ناوە

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی وتی: بە خۆڕاگری مێژوویی ئێوە و ئازایەتیی هێزە چەکدارەکان لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە بەنیازی کوشتنی ئەم میللەتە و لەناوبردن و تەسلیم کردنی ئەم وڵاتە بوون، ئێران هەنگاوێکی دوورودرێژی بەرەو سەرکەوتنی کۆتایی ناوە.

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەژماری خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان سەبارەت بە سەرکەوتنی دیپلۆماسی ئێران بەرامبەر بە ئەمریکییەکان نووسی: نەتەوەی خۆشەویست و شکۆمەندی ئێران! ئێران بە خۆڕاگری مێژوویی ئێوە و ئازایەتیی هێزە چەکدارەکان لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە بەنیازی کوشتنی ئەم میللەتە و لەناوبردن و تەسلیم کردنی ئەم وڵاتە بوون، ئێران هەنگاوێکی دوورودرێژی بەرەو سەرکەوتنی کۆتایی ناوە.

ئەوان دەیانویست بەڵام نەیانتوانی. ئێمە وەستاوین و لە کۆتاییدا ئێرانەکەمان سەردەکەوێت. بە فەزڵی خودا.

Your Comment

You are replying to: .
captcha