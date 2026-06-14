  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

کات و شوێنی ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران ڕاگەیێندرا

١٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٣٧
News ID: 1826997
Source: Mehrnews
کات و شوێنی ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران ڕاگەیێندرا

ئەرکانی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی تەرم و بەخاکسپاردنی تەرمی ڕێبەری باڵای ئێران کات و شوێنی ڕێوڕەسمەکانی ڕاگەیاند.

 شەممە، ١٣ی پووشپەڕ و یەکشەممە، ١٤ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ١٩ و ٢٠ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە مەزارگەی ئیمام خومەینی لە تاران بەڕێوەدەچێت.

دووشەممە، ١٥ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ٢١ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی پرسە لە تاران.

سێشەممە، ١٦ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ٢٢ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی پرسە لە شاری قوم .

پێنجشەممە ١٨ی پووشپەڕی ساڵی ١٤٠٥ کە هاوتایە لەگەڵ ٢٤ی موحەڕەم و شەوی شەهیدبوونی ئیمام سەجاد : ڕێوڕەسمی پرسە لە مەشهەدی پیرۆز و ناشتنی لە مەزارگەی ئیمام ڕەزا (درودی خوای لەسەر بێت).

زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ڕێوڕەسمە دواتر بڵاو دەکرێتەوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha