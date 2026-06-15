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پەیامی گرینگی فەرماندەیی هێزی ئاسمانیی سپای پاسداران بۆ گەلی ئێران

١٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1827426
Source: Mehrnews
پەیامی گرینگی فەرماندەیی هێزی ئاسمانیی سپای پاسداران بۆ گەلی ئێران

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا کە ئاڕاستەی خەڵک کردبوو جەختی لەوە کردەوە: گوێ لە فەرماندەیی بگرن و خۆتان بەدوور بگرن لە هەر قسەیەک کە یەکگرتوویی پیرۆزتان بخاتە مەترسییەوە.

 پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە 24ی پووشپەڕ، پەیامێکی نوێی سەردار سەید مەجید مووسەوی، فەرماندەی هێزی ئاسمانیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران بڵاو کرایەوە.

لەو پەیامەدا هاتووە:

نەتەوەیەکی چاو کراوە و بە پەرۆش کە بۆ بەدواداچوون بۆ خوێنی ئیمامی شەهید نێردراوە و پەیمانێکی نوێی لەگەڵ ئیمامی ئێستادا بەستووە بە مەبەستی بەدیهێنانی ئایدیاڵە بەرزەکانی شۆڕشی ئیسلامی و دەسەڵات و شانازی ئێرانی ئازیز، وریا بن کە گوێڕایەڵی بەشێکە لە پابەندبوون.

کەواتە، نە هەنگاوێک لە پێشەوە و نە هەنگاوێک لە دواوە، بەڵکوو لەگەڵ وەلی فەقیەکەتدا بە.

ڕێک لەسەر ئەو ڕێبازەی کە ئیمامی خومەینی ڕەحمەتی خوای لێ بێت فەرموویەتی: پشتیوان بە ویلایەتی فەقێ بۆ ئەوەی وڵاتەکەت زیانی پێ نەگات. گوێ لە فەرمانی ڕێبەری بگرن و خۆتان بەدوور بگرن لە هەر قسەیەک کە یەکێتی پیرۆزتان بخاتە مەترسییەوە.

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