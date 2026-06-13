یاری دژواری ئەحمەد شەرع لە نێوان کورد و تورکیا

شیکارییەکی نوێی گۆڤاری نیو لاینز دەریدەخات کە پەیوەندییەکانی حکومەتی نوێی سووریا بە سەرۆکایەتی ئەحمەد سەرع و تورکیا، هەرچەندە لە دوای ڕووخانی بەشار ئەسەد بوونەتە هاوپەیمانییەکی فەرمی، بەڵام هێشتا پەیوەندییەکی ئاڵۆزە، لەسەر بنەمای پێویست بوون بە یەکتر و ناکۆکی لەسەر ئایندەی ناوچە کوردنشینەکانی سووریا.
ڕاپۆرتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە دیمەشق هەوڵدەدات پشتبەستنی بە ئەنقەرە کەم بکاتەوە لە کاتێکدا هێشتا پێویستی بە پشتیوانی سەربازی و هەواڵگری تورکیا هەیە بۆ سەقامگیرکردنی ئاسایش و کۆنترۆڵکردنی ئەو وڵاتە.
به پێی ئەم شیکارییه پرسی سەرەکی نێوان هەر دوولا چۆنیەتی مامەڵه کردن لەگەڵ هێزەکانی سوریای دیموکرات و کاریگەری کورد له باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا.
تورکیا بەهۆی گرێ دڕاوی بنەڕەتی بەشەکانی سەڕڤانانی کوردی سووریا بە پارتی کرێکارانی کوردستانەوە بە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی خۆی دەزانێت و ساڵانێکە گرووپە چەکدارەکانی سەر بە خۆی لە شێوەی "سوپای نەتەوەیی سووریا" ڕێکخستووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کورد.
بەگوێرەی زانیارییەکانی نیولاینز، دوای ڕووخانی ئەسەد لە کانوونی یەکەمی ساڵی 2024، تورکیا هەوڵیدا هێزەکانی ئاراستەی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی کورد بکات، بەڵام زۆرێک لە فەرماندەکانی ئەو گرووپانە پێیان باشتر بوو بەشداری پێشڕەوی بەرەو دیمەشق بکەن نەک بەرەنگاربوونەوەی هێزەکانی هەسەدە. تەنانەت ئەم ناکۆکییە بووە هۆی جۆرێک لە سەرپێچی لە نێوان ئەو هێزانەی کە ئەنقەرە پشتیوانییان لێدەکرد.
لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە، هەرچەندە حەیات تەحریر شام بەبێ پشتیوانی ڕاستەوخۆی تورکیا سەرکەوتوو بوو لە ڕووخاندنی ڕژێمی ئەسەد، بەڵام حکومەتی نوێی سووریا بۆ پاراستنی سەقامگیری و بەڕێوەبردنی پێکهاتە ئەمنییەکان هەر بەندیواری ئەنقەرەیە. ئێستا تورکیا ڕۆڵی ناوەندی دەبینێت لە مەشقپێکردنی سوپا و پۆلیسی سووریا و پێشکەشکردنی هەواڵگری ئەمنی و پاڵپشتیکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان.
بەپێی ڕاپۆرتەکە، فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا لە کاتی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دیمەشق دژی عەلەوییەکان لە کەناراوەکانی سووریا لە مانگی ئازاری ٢٠٢٥، هەروەها لە کاتی هێرشی مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٦ بۆ سەر هێزەکانی سوریای دیموکرات لە ڕۆژهەڵاتی سووریا، زانیاری هەواڵگری مەیدانی و پشتیوانی ئۆپەراسیۆنی بۆ هێزەکانی سووریا دابینکردووە.
هەروەها نیولاینز ئاشکرای دەکات کە تورکیا هێشتا زیاتر لە 100 بنکەی سەربازی لە باکووری سووریا پاراستووە و مەرجی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی بە "نەهێشتنی هەڕەشەی پەکەکە" داوە.
هەرچەندە لە ئێستادا دیمەشق سەقامگیرکردنی ئاسایشی ناوخۆ و هەڵگرتنی سزاکان لە پێشینەی کارەکانیدایە، بەڵام بوونی بنکە بیانییەکان لەوانە تورکیا، ئەمریکا، ڕووسیا و ئیسرائیل بە پرسێکی چارەسەرنەکراو وەسف دەکات.
بەشێکی دیکەی شیکارییەکە باس لەوە دەکات کە دانوستانە درێژخایەنەکانی نێوان دیمەشق و هێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ تێکەڵکردنی هێزە کوردییەکان لەگەڵ سوپای سووریا تەنیا دوای ئەوەی هێزەکانی حکومەت لە مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٦دا هێرشێکی بەرفراوانیان بۆ سەر ناوچە عەرەبنشینەکانی ڕۆژهەڵاتی سووریا دەستپێکرد، دوابەدوای ڕووخانی دێرەزوور، ڕەقە و بەشێک لە حەسەکە، هێزەکانی حەسەکە ناچاربوون مامەڵەیەکی زۆر لاوازتر قبووڵ بکەن لە پێشنیارەکانی سەرەتایی دیمەشق.
بەگوێرەی ئەو سەرچاوە ئەمریکی و سوورییانەی کە نیولاینز ئاماژەی پێکردووە، تورکیا ویستویەتی بەردەوام بێت لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دژی هێزەکانی سوریای دیموکرات تەنانەت دوای کەوتنی ئەسەد، بەڵام حکومەتی نوێی سووریا دژی فراوانکردنی شەڕەکە وەستایەوە و هێزەکانی سەر بە HTSی لەسەر هێڵەکانی پەیوەندی جێگیرکرد بۆ ئەوەی ڕێگری لە پێشڕەوی زیاتری هێزەکانی سەر بە تورکیا بکەن.
هەروەها ڕاپۆرتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە حکومەتەکەی ئەحمەد شەرع بەپێچەوانەی باوەڕی جەماوەرییەوە، تەنیا ژێردەستەی سیاسەتەکانی ئەنقەرە نییە و هەوڵدەدات خۆی لە پشتبەستنی تەواو بە تورکیا دوور بخاتەوە بە فراوانکردنی پەیوەندییەکانی لەگەڵ سعودیە و ئیمارات و ئەکتەرە عەرەبییەکانی دیکە. بەڵام لاوازی پێکهاتە ئەمنییەکان و هەڕەشەی چەندین ڕاپەڕین لە سووریا بەو مانایە بووە کە ئەنقەرە گرنگترین هاوبەشی ئەمنی دیمەشق دەمێنێتەوە.
شیکاری هێڵە نوێیەکان بەو ئەنجامە دەگەن کە پەیوەندی نێوان تورکیا و فەرمانڕەوا نوێیەکانی سووریا پەیوەندی گوێڕایەڵی نییە، بەڵکوو هاوبەشییەکی زۆرەملێیە کە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش دامەزراوە؛ هاوبەشییەک کە داهاتووی تاڕادەیەکی زۆر بەستراوەتەوە بە چارەنووسی کوردەکانی سووریا و پێگەی هێزەکانی SDF و ڕادەی کاریگەریی تورکیا لە پێکهاتەی ئەمنی سوریادا.
Your Comment