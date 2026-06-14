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سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران: بە هیچ شێوەیەک متمانەمان بە ئەمریکا نییە

١٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٣٧
News ID: 1826998
Source: Mehrnews
سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران: بە هیچ شێوەیەک متمانەمان بە ئەمریکا نییە

سەرۆکی دەزگای دادی ئێران جەختی لە بێمتمانەیی تەواوەتی ئێران بە ئەمریکا کردەوە.

 لە ساڵیادی شەڕی ١٢ ڕۆژەدا، سەرۆکی دەزگای دادی ئێران جەختی لە بێمتمانەیی تەواوەتی ئێران بە ئەمریکا کردەوە و وتی: ئەم بێمتمانەییە ڕەگ و ڕیشەی لە ڕاستی و ڕووداوە مێژووییەکاندا هەیە.

حوجەتولئیسلام موحسینی ئێژەیی لە سۆشیال میدیا بە بۆنەی ساڵڕۆژی شەڕی ١٢ ڕۆژە نووسی: ٢٣ی خەرمانان؛ یەکەم ساڵیادی شەڕی سەپێنراوی دووەمە.

وتیشی: یەکێتی نەتەوەیی سەرسوڕهێنەر لە ئێرانی ئیسلامیدا جیهانی سەرسام کردووە.

ئەم یەکگرتوویی و یەکڕیزییە پۆڵایینە، دوو ڕێگریی بۆ وڵاتەکەمان هێناوەتە ئاراوە. پێویستە ئەم هاوپشتییە نەتەوەییە بپارێزین و ڕێگە نەدەین کەسانی خراپەکار دزە بکەنە ناو ڕیزەکانی یەکگرتووی نەتەوەی یەکڕیزی ئێرانەوە.

با هەمووان بزانن؛ ئێمە بە هیچ شێوەیەک متمانەمان بە ئەمریکییەکان نییە و ئەم بێمتمانەییە لە ڕاستی و ڕووداوە مێژووییەکانەوە سەرچاوە دەگرێت.

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