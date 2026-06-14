سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران: بە هیچ شێوەیەک متمانەمان بە ئەمریکا نییە

لە ساڵیادی شەڕی ١٢ ڕۆژەدا، سەرۆکی دەزگای دادی ئێران جەختی لە بێمتمانەیی تەواوەتی ئێران بە ئەمریکا کردەوە و وتی: ئەم بێمتمانەییە ڕەگ و ڕیشەی لە ڕاستی و ڕووداوە مێژووییەکاندا هەیە.

حوجەتولئیسلام موحسینی ئێژەیی لە سۆشیال میدیا بە بۆنەی ساڵڕۆژی شەڕی ١٢ ڕۆژە نووسی: ٢٣ی خەرمانان؛ یەکەم ساڵیادی شەڕی سەپێنراوی دووەمە.

وتیشی: یەکێتی نەتەوەیی سەرسوڕهێنەر لە ئێرانی ئیسلامیدا جیهانی سەرسام کردووە.

ئەم یەکگرتوویی و یەکڕیزییە پۆڵایینە، دوو ڕێگریی بۆ وڵاتەکەمان هێناوەتە ئاراوە. پێویستە ئەم هاوپشتییە نەتەوەییە بپارێزین و ڕێگە نەدەین کەسانی خراپەکار دزە بکەنە ناو ڕیزەکانی یەکگرتووی نەتەوەی یەکڕیزی ئێرانەوە.

با هەمووان بزانن؛ ئێمە بە هیچ شێوەیەک متمانەمان بە ئەمریکییەکان نییە و ئەم بێمتمانەییە لە ڕاستی و ڕووداوە مێژووییەکانەوە سەرچاوە دەگرێت.