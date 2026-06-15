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پزشکیان: گوێڕایەڵی ڕێبەری باڵای ئێرانین

١٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٤٠
News ID: 1827427
Source: Mehrnews
پزشکیان: گوێڕایەڵی ڕێبەری باڵای ئێرانین

پزشکیان: ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە پێویستە ڕێگای وتووێژ پەیڕەو بکرێت

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئەگەر باوەڕمان بە یەکگرتوویی و یەکڕیزی نەتەوەیی هەیە و ئەگەر بانگەشەی گوێڕایەڵی ڕێبەری بکەین، دەبێت کارەکانمان لەسەر بنەمای بڕیارەکانی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی بێ کە دەرەنجامی بیروڕای هەموو ئۆرگانەکانی نیزامە.
سەرۆک کۆماری ئێران : سەبارەت بە دانوستان، بڕیارنامەی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی پێوەر بۆ کردەوەیە و هەرچییەک لەلایەن ڕێبەری باڵای شۆڕشەوە پەسەند بکرێت، فەرز دەبێت بۆ هەموومان پەیڕەوی لێبکەین.

جەختیشی کرد: ئەگەر بۆچوونی شەخسیی منیش جیاواز بێت، من خۆم بە پابەند دەزانم کە بڕیارە کۆتایی نیزام پەیڕەو بکەم، چونکە پێموایە ئەوان لەسەر بنەمای دووربینی و کۆدەنگی لەگەڵ ڕۆشنبیرانی وڵات و بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی و قازانجی میللەت بڕیار دەدەن، نەک لەژێر فشاری ڕەوتە سیاسییە تایبەتەکاندا.

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