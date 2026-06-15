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وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە

١٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1827425
Source: Mehrnews
وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە

ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران وتی: وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە

محەمەد باقر زولقەدر ، ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند:وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە.
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