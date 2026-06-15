محەمەد باقر زولقەدر ، ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند:وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە.
یەکگرتوویی مەیدانەکان زنجیرەیەکی ئەمنی بۆ بەرگریکردن لە ناوچەکە دروستکردووە.
لوبنان ژیانی ئێمەیە و پێشێلکردنی هێڵە سوورەکانی کۆماری ئیسلامی تەحەمول ناکرێت.
١٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1827425
Source: Mehrnews
ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران وتی: وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە
محەمەد باقر زولقەدر ، ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند:وەڵامی جەنگاوەرانی ئیسلام بەڕێوەیە.
Your Comment