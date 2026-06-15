تۆڵەی خوێنی ئیمامی شەهید هەرگیز لەبیرناچێت

سەردار عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) لە پەیامێکدا کە ئاراستەی نەتەوەی قارەمانی ئێران کردبوو، جەختی کرد: تواناکانی شەڕ، بەرگری، مووشەک، دەریایی، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و بەرگری ئاسمانیمان لە ڕابردوو بەهێزترە و بە فەرمانی فەرماندەی مەزنی چەکدارەکان، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی خوای گەورە بیپارێزێت و ڕۆڵەکانی میللەت لە هێزە چەکدارەکاندا "دەستیان لەسەر پەلەپیتکەیە" و ئامادەن تەقە بکەنە ناو دڵی دوژمن.