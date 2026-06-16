جێگری پزشکیان: ڕێککەوتنەکە هەموو بەرژەوەندییەکانی ئێران مسۆگەر دەکات

محەممەد جەعفەر قائێم پەنا، جێگری کاربەڕێکەری سەرۆک کۆماری ئێران لە کاردانەوە بە هەواڵی ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا وتی: فەرماندە ئابوورییەکان لە شەڕدا حکومەتیان بە تەنیا جێ نەهێشت. ئێمە بەڕاستی ئەمە قبوڵ دەکەین. هەروەها فەرماندەی ئابووری و فەرماندەی بەرهەمهێنان بە تەنیا جێناهێڵین و هەر بۆیەش لە تەنیشتیان وەستاوین. دوای ڕووداوەکانی ئەم دواییە بەردەوامین لە وەستانەوە لە تەنیشت ئەو کەسە ئازیزانە.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا جەختی لەوە کردەوە کە حکومەت لە تەنیشت فەرماندەکانی بەرهەمهێنانەوە وەستاوە و ڕایگەیاند: ئێمە بەرهەمهێنەران بە پێشەنگی بەرهەمهێنان و بنیاتنانی وڵات دەزانین، پشتیوانیان دەکەین، و بە دەسەڵاتیش ان شاءاللە، دوای ئەم سەرکەوتنە گەورەیە سەربازی و سیاسییە، سەرکەوتنی گەورەش لە بواری ئابووریدا بەدەست دەهێنین.

لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە ئایا ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا باس لە ئازادکردنی پارەی بلۆککراوی ئێرانیش کراوە، جێگری سەرۆکی جێبەجێکار ڕایگەیاند: ئەم دیپلۆماسییە کە بە حیکمەتی سەرۆککۆمار و ئەندامانی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی و ڕەزامەندی ڕێبەری مەزن پێکهاتووە، بە بڕوای من بە هێزەوە هەموو بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئێران مسۆگەر دەکات.

ئەم سەرکەوتنە دەگەڕێتەوە بۆ دوو شت؛ یەکەم: یەکگرتوویی و یەکڕیزی و خۆڕاگری خەڵک

دووەم: هێزی بەرگری و سەربازی جەنگاوەرانی ئێران”.

ناوبراو لە وەڵامی پرسیارێکدا کە بە ئاماژە بە هەڵوێستی دژبەری ڕژیمی زایۆنی سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا و دوایین هەوڵەکانی ڕژیم بۆ تێکدانی ڕێککەوتنی شەوی ڕابردوو، زیادی کرد: دەرئەنجامی هەڕەشە و هێرشەکانی ئێران و دەستدرێژی بەربڵاو ئەوە بوو کە ئەوان ناچار بوون خۆیان ڕادەست بکەن.