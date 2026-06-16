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سەرۆک کۆماری ئێران: ڕۆژی هەینی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا واژۆ دەکەین

١٦ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:٠٦
News ID: 1827928
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران: ڕۆژی هەینی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا واژۆ دەکەین

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا بە هەماهەنگی ئەنجام دراوە، بڕیارە ڕۆژی هەینی واژۆ بکرێت.

دوکتۆر مەسعوود پزشکیان،سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی کۆنفرانسی نەتەوەیی "حوکمڕانی یەکگرتوو" بە ئامادەبوونی پارێزگار و شارەوانانی وڵات لە وەزارەتی ناوخۆ، سەبارەت بەو ڕێوشوێنانەی بۆ واژۆ کردنی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی ئێران و ئەمریکا گیراونەتەبەر وتی: بە هەماهەنگی ئەنجام دراوە، و پەسەند کرا کە ڕۆژی هەینی ئەم پرۆسەیە واژۆ بکرێت.

سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە کە پێشتر دەسەڵاتیان بە پارێزگارەکان دراوە، وتی: بەڕێوەبردنی دروستی دۆخی شەڕ بەهۆی پێدانی دەسەڵاتەوە بوو بۆ پارێزگارەکان.

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