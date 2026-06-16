دوایین گۆڕانکاری لە دەقی ڕێککەوتن؛ ئەمریکا ناچار بوو مل بۆ ئێران کەچ بکات

پاش کشانەوەی بەرچاوی ئەمریکا لە دانوستانەکان و یەکلاکردنەوەی ناکۆکی لە دەقی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا کە بە چڕی و بە ئامادەبوونی ناوبژیوانێک تاوتوێ دەکرا، دەقەکە کە لە لایەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە پەسەند کراوە، کۆتایی پێهات.

لە قۆناغی کۆتایی دانوستانەکان بۆ داڕشتنی دەقەکە، کە بە ئامادەبوونی ناوبژیوانێک لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەڕێوەچوو، ئەمریکییەکان کشانەوەی بەرچاویان کرد و ڕایانگەیاند کە گەمارۆی دەریایی دژی ئێران ڕاستەوخۆ دوای یەکلاکردنەوەی دەقەکە بە تەواوی هەڵدەگیرێت.

هەروەها گەرووی هورمز بەو ڕێکخستنانە دەکرێتەوە کە ئێران دەیگرێتەبەر و ڕێگەی بەڕێوەبردنی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز و شێوازی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری دەریایی و وەرگرتنی تێچووی پەیوەندیدار بە کۆماری ئیسلامی ئێران و عومان وەک وڵاتانی کەناری گەرووەکە تەرخانکرا.

زیادکردنی ڕێزگرتن لە سەروەری و داننان بە یەکپارچەیی خاکی لوبنان، گۆڕانکارییەکی گرنگی دیکەی دەقەکەیە، کە ئەو ناوچانەی ڕژێم دەستی بەسەردا گرتووە وەک خاکی داگیرکراو دەستنیشان دەکات و داوا دەکات بکشێتەوە.

بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەقەکە لەلایەن هەردوولا واژۆ بکرێت.