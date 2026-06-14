سبەی گرێبەستەکە واژۆ دەکرێت، بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر

سبەینێ بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتن واژۆ بکەن کە ئاگربەستەکە بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ درێژ دەکاتەوە.
دواتر گەرووی هورمز دەکاتەوە و دانوستانەکان لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران دەستپێدەکات
ئاکسیۆس پاگەندەی کرد کە بڕیارە ئەمەریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر ڕۆژی یەکشەممە کۆبوونەوەیەکی مەجازی ئەنجام بدەن.
سبەینێ بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتن واژۆ بکەن کە ئاگربەستەکە بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ درێژ دەکاتەوە.
دواتر گەرووی هورمز دەکاتەوە و دانوستانەکان لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران دەستپێدەکات
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