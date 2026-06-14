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سبەی گرێبەستەکە واژۆ دەکرێت، بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر

١٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٣٥
News ID: 1826992
Source: Mehrnews
سبەی گرێبەستەکە واژۆ دەکرێت، بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر

ئاکسیۆس پاگەندەی کرد کە بڕیارە ئەمەریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر ڕۆژی یەکشەممە کۆبوونەوەیەکی مەجازی ئەنجام بدەن.

 سبەینێ بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتن واژۆ بکەن کە ئاگربەستەکە بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ درێژ دەکاتەوە.

دواتر گەرووی هورمز دەکاتەوە و دانوستانەکان لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران دەستپێدەکات

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