سپای پاسداران: شوێنی فڕۆکە جەنگییەکانی F16 و F15 و F35ی ئەمریکا مووشەکباران کرا

ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: خەڵکی دڵسۆز و قارەمانی ئێران بە ڕاوەستان لە بەرەکانی شەڕ بۆ ماوەی زیاتر لە سەد ڕۆژ ئاستێکی حەماسی و نوێی تێڕوانین و خۆڕاگرییان نیشان داوە.

ڕاشگەیێندراوە: پەیڕەوکردنی کارە شکۆمەندەکانی جەنگاوەرانی ئیسلام لە سەرکوتکردنی دوژمنی دەستدرێژکاری ئەمریکی، لەگەڵ متمانە بە خودای گەورە، ڕۆڵە ئازاکانتان لە هێزی ئاسمانی شۆڕشی ئیسلامی، لە وەڵامی هێرشە مووشەکییەکانی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ بۆ سەر شوێنێکی کات بەسەربردن، کۆمەڵگەیەکی بەرهەمهێنان، و ناوچەیەکی سەربازگە لە دەوروبەری کەرەج و نەزەر ئاباد، و بنکەیەکی ناوخۆیی لە ناوچەی پیشڤا، هێرشیان کردە سەر بنکەکانی ئەمریکا.

ڕاشگەیێندراوە: بەرەبەیانی ئەمڕۆ، شوێنی فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکی F16، F15، F35یان کردە ئامانج، هەروەها دامەزراوە گرنگەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکی کە دەکەوێتە بنکەی ئاسمانی و ناوەندی کۆنترۆڵکردنی ئەلعەزراق، بە 12 مووشەکی بالیستیک، ئەو دامەزراوەیانە و ژمارەیەکی زۆر فڕۆکەی جەنگییان تێکشکاند.

ئۆپەراسیۆنەکانی جەنگاوەرانی ئیسلام بەردەوام دەبێت تا هەر کاتێک خراپەکارییەکانی دوژمن بەردەوام بێت.