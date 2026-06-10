هێرشی توندی ئیسرائیل بۆ سەر سوور؛ 8 لوبنانی شەهید و 32 بریندار

دوای چەند کاتژمێرێک لە هۆشداری چۆڵکردنی دانیشتووانی شاری سوور، سەرچاوە لوبنانییەکان باسیان لە هێرشێکی قورسی فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر شارەکە کردووە و دەیان لوبنانی کوژراو و برینداربوون.