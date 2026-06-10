هێرشی توندی ئیسرائیل بۆ سەر سوور؛ 8 لوبنانی شەهید و 32 بریندار

سەرچاوە لوبنانییەکان هەواڵی هێرشی قورسی فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیلیان بۆ سەر شاری سوور ڕاگەیاند.
بەگوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، سوپای ئیسرائیل تەنها چەند کاتژمێرێک دوای دەرکردنی فەرمانی چۆڵکردنی لوبنان هێرشی کردە سەر شاری سوور لە باشووری لوبنان و بەبێ ئەوەی بەڵگە بخاتەڕوو، ئیدیعای بوونی هێزەکانی حزبوڵای کردووە.
ئەمەش بەشێکە لە پەرەسەندنی هێرشەکان کە هێرشەکانی نەباتیەش دەگرێتەوە، کارێک کە ئاماژەیە بۆ فراوانکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان بۆ ناو لوبنان.
هەروەها فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل شارۆچکەکانی سەریفە و حەریسیان بۆردومان کرد.
هەروەها فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیلیش لە دوو بۆنەدا شارۆچکەی بورج قەلاوییەی کردە ئامانج.
پەیامنێرێکی کەناڵی جەزیرە هەروەها هەواڵی هێرشی تۆپخانەیی سوپای ئیسرائیلی بۆ سەر شارۆچکەی ئەلمەنسووری لە شاری سوور لە باشووری لوبنان بڵاوکردەوە.
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