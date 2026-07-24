سپای پاسداران بۆ خەڵکی ناوچەکە؛ 500 مەتر لە بنکەی سەربازانی ئەمریکا دوور بکەونەوە

ڕژێمی منداڵکوژی ئەمریکا پێنج مانگ لەمەوبەر بەبێ هیچ هۆکارێکی لۆژیکی و پاساوێکی یاسایی شەڕێکی شەڕانگێزانەی لە دژی ئێمە دەستپێکرد بە شەهیدکردنی دیارترین زانای ئایینی و ڕابەری سیاسی جیهان و لە هەمان کاتدا شەهیدکردنی ١٦٨ منداڵی بێتاوانی قوتابخانە.

دوای ٤٠ ڕۆژ لە شەڕی سەرکەوتووانە، ئێران لە کاتێکدا دەیتوانی بە دەسەڵات درێژە بە شەڕەکە بدات، بەڵام بەوپەڕی لێبوردەیییەوە ڕازی بوو لەسەر مێزی دانوستان لەگەڵ ئەو جۆرە تاوانبارانە دابنیشێت و ڕێککەوتنێک واژۆ بکات بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕەکە لە پێناو گەڕاندنەوەی ئارامی بۆ ناوچەکە.

بەڵام سروشتی تاوانکاری و تاڵانی و چەتەیی ئەمریکا بووە هۆی ئەوەی ئەمریکا هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی ڕێککەوتنەکەوە دەست بە ململانێکان بکاتەوە و بەڵێنەکانی پێشێل بکات و دواجار بە فەرمی ڕێککەوتنەکەی هەڵوەشاندەوە و لە ١٢ی تەمموزەوە شەڕی دەستپێکردەوە.

دوای 13 ڕۆژ لە دەستپێکردنەوەی شەڕ، کاریگەرییەکانی شکستی ئەمریکا دیسان دەرکەوتەوە و دوژمن درکی بەوە کرد کە ناتوانێت لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنی سەربازییەوە بەسەر هێزە چەکدارەکانماندا زاڵ بێت. بەڵام بۆ شکاندنی ئەو بنبەستە، لەبری پاشەکشەکردن، پەنای بردە بەر ئەنجامدانی تاوانی جەنگ و پرد و بەلەم و کەشتیوانی خەڵک و تێپەڕین بە ئۆتۆمبێل و هێڵی ئاسن و شەهیدانی مەدەنی و شەهیدی کردە ئامانج.

تا ئەو ڕادەیەی دوێنێ بە کوشتن و بریندارکردنی زیارەتکاران ئەربەعین لەسەر سنووری عێراق گەیشتە لوتکە، زیاتر سروشتی یەزیدی خۆی ئاشکرا کرد.

بەو پێیەی ئەگەر ئەم جۆرە تاوانانە بەردەوام بن، ئەجێندامان تۆڵەسەندنەوە لە تاوانباران دەبێت، زۆرێک لە ئەفسەر و سەربازانی سوپای دەستدرێژکاری ئەمریکا لە ترسی ئاگری جەنگاوەرانی ئیسلامی بنکەکانیان بەجێهێشتووە و باڵەخانەکانی ناو شارەکانیان کردۆتە ئەو شوێنانەی کە تاوانەکانیان تێدا بەڕێوەدەبەن، خەڵکی گشتی لەو وڵاتانە ئاگادار دەکەینەوە کە سەربازە ئەمریکییەکان تێیدا جێگیرن، دەستبەجێ لە دووری 500 مەترەوە بمێننەوە ئەو شوێنانەی کە سەربازە ئەمریکییەکان خۆیان تێدا حەشارداوە بۆ ئەوەی سەلامەت بن.