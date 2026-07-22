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ئێران ژێرخانی کۆمپانیای ئامازۆنی ئەمریکای تێکشکاند

٢٢ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٣١
News ID: 1843490
Source: Mehrnews
ئێران ژێرخانی کۆمپانیای ئامازۆنی ئەمریکای تێکشکاند

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە 39 دا هێرشی مووشەکی بۆ سەر ژێرخانی ناوەندی داتاکانی کۆمپانیای ئەمازۆنی ئەمریکی لە بەحرەین ڕاگەیاند.

 شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە پشتبەستن بە خودای گەورە ، درێژەیان بە شەپۆلی بیست و چوارەمی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوو دا و لە وەڵامی دەستدرێژی و هێرشی دوێنێی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ بۆ سەر د بینایەکی ئەتۆمی لە دارخوین، بە چەندین کروز هێرشیان کردە سەر ژێرخانی ناوەندی داتاکانی کۆمپانیای ئەمازۆنی ئەمریکی لە بەحرەین و لەناویان برد .

لەو بەیاننامەیەدا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە: “ڕاپۆرتە تەواوکەرەکانی ئەم ئۆپراسیۆنە سزابەخشە دژ بە ڕۆڵە پەرۆشەکانی نەتەوەی ئێران دەخرێنە بەرچاوی نەتەوەی ئێران”.

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