ئێران ژێرخانی کۆمپانیای ئامازۆنی ئەمریکای تێکشکاند

شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە پشتبەستن بە خودای گەورە ، درێژەیان بە شەپۆلی بیست و چوارەمی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوو دا و لە وەڵامی دەستدرێژی و هێرشی دوێنێی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ بۆ سەر د بینایەکی ئەتۆمی لە دارخوین، بە چەندین کروز هێرشیان کردە سەر ژێرخانی ناوەندی داتاکانی کۆمپانیای ئەمازۆنی ئەمریکی لە بەحرەین و لەناویان برد .

لەو بەیاننامەیەدا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە: “ڕاپۆرتە تەواوکەرەکانی ئەم ئۆپراسیۆنە سزابەخشە دژ بە ڕۆڵە پەرۆشەکانی نەتەوەی ئێران دەخرێنە بەرچاوی نەتەوەی ئێران”.