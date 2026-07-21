  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئه مریکا

ئەرتەشی ئێران سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا لە کوەیتی درۆن باران کرد

٢١ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٨:٥٨
News ID: 1842968
Source: Mehrnews
ئەرتەشی ئێران سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا لە کوەیتی درۆن باران کرد

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: سێ بنکەی گرنگی ئەمریکا لە کوەیت لەلایەن فڕۆکە بێفڕۆکەوانە وێرانکەرەکانی ئەرتەشەوە  کرانە ئامانج.

لە کاردانەوە بە خراپەکاری و پێشێلکارییە دووبارەکانی شەیتانی گەورە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ و لە قۆناغی نۆزدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بینا ئیداری و ئەنتێنەکانی کەشتیوانی لە بنکەی عاریفجان، جێگای وەستانی هێلیکۆپتەرەکان لە کەمپی ئەلعەدری و بارەگای هێزەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوەیت کردە ئامانج فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەر.

بنکەی عاریفجان یەکێکە لە گەورەترین ناوەندەکانی جێگیرکردن و بارەگاکانی هێزی زەمینی ئەمریکا لە باشووری ڕۆژئاوای ئاسیا و بنکەی ئەلعەدری شوێنی هەلیکۆپتەرەکانی ئاپاچی و چینوک و بلاک هۆکی هێزی دەریایی و هێزی ئاسمانی ئەمریکایە.

هەروەها بنکەی ئەحمەد ئەلجابر ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕێت لە ئامادەکاری و پشتیوانی سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا و کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکان هەبووە.

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند کە ئاسایشی ناوچەکە بە هۆی خراپەکارییەکانی هێزە تێرۆریستییەکانی ئەمریکاوە تێکچووە و هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی لە هەوڵی گەڕاندنەوەی ئاسایش و ئارامی بۆ ناوچەکە دەدەن.

Your Comment

You are replying to: .
captcha