ئەرتەشی ئێران سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا لە کوەیتی درۆن باران کرد

لە کاردانەوە بە خراپەکاری و پێشێلکارییە دووبارەکانی شەیتانی گەورە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ و لە قۆناغی نۆزدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بینا ئیداری و ئەنتێنەکانی کەشتیوانی لە بنکەی عاریفجان، جێگای وەستانی هێلیکۆپتەرەکان لە کەمپی ئەلعەدری و بارەگای هێزەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوەیت کردە ئامانج فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەر.

بنکەی عاریفجان یەکێکە لە گەورەترین ناوەندەکانی جێگیرکردن و بارەگاکانی هێزی زەمینی ئەمریکا لە باشووری ڕۆژئاوای ئاسیا و بنکەی ئەلعەدری شوێنی هەلیکۆپتەرەکانی ئاپاچی و چینوک و بلاک هۆکی هێزی دەریایی و هێزی ئاسمانی ئەمریکایە.

هەروەها بنکەی ئەحمەد ئەلجابر ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕێت لە ئامادەکاری و پشتیوانی سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا و کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکان هەبووە.

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند کە ئاسایشی ناوچەکە بە هۆی خراپەکارییەکانی هێزە تێرۆریستییەکانی ئەمریکاوە تێکچووە و هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی لە هەوڵی گەڕاندنەوەی ئاسایش و ئارامی بۆ ناوچەکە دەدەن.