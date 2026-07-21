میدیاکان باس لە تەقینەوە و پێکدادان لە نزیک باڵەخانەیەکی فیدراڵی لە نیویۆرک لە ئەمریکا دەکەن.

لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە کۆتایی ساڵی ٢٠٢٤ و هاتنە سەرکاری حکوومەتی کاتیی سووریا بە سەرۆکایەتیی "ئەحمەد شەرع"، ١٣ هەزار و ٥٩٢ کەس لە ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی سووریا کوژراون.
بەپێی ئامارەکانی ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ، لەدوای ڕووخانی حکومەتی بەشار ئەسەدەوە تا ئێستا ١٣ هەزار و ٥٩٢ کەس لە سەرانسەری سوریا کوژراون.
زۆرترین ژمارەی قوربانییەکان لە ساڵی ٢٠٢٥ بووە کە ٩ هەزار و ٢٧٢ کەس گیانیان لەدەستداوە.
لە هەفتەکانی کۆتایی ساڵی ٢٠٢٤دا دوو هەزار و ٣٥٤ کەس کوژراون و لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢٦ەوە هەزار و ٩٦٦ کەسی دیکە بوونەتە قوربانی توندوتیژی.
سەنتەرەکە جەختی لەوە کردەوە کە زۆرینەی قوربانییەکان خەڵکی سڤیلن کە ژن و منداڵیشیان تێدایە.
شایانی باسە تا ئێستا هیچ ئامارێکی فەرمی و سەربەخۆ لەلایەن دەسەڵاتدارانی سوریاوە بۆ پشتڕاستکردنەوە یان ڕەتکردنەوەی ئەو ئامارانە بڵاونەکراوەتەوە.
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