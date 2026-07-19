کوژران و بریندار بوونی دەیان سەربازی ئەمریکا لە هێرشی ئێران

کاربەدەستانی ئەمریکی بە داننان بە هێزی مووشەکیی ئێران، وردەکاریی هێرشە قورسەکانی سەر ئوردن و برینداربوون و کوژرانی دەیان سەربازی دەستدرێژکاریان ئاشکرا کرد.
ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز دانی بەوەدا نا کە ئێران زیانی بە ژمارەیەکی زۆر لە کۆپتەرە ئەمریکییەکان لە ئوردن گەیاندووە. ئەم کۆپتەرانە بریتی بوون لە بلاک هۆکس و هەریەکەیان ٢١ ملیۆن دۆلاریان تێچووە.
ڕۆژنامەکە بە پشتبەستن بە بەرپرسانی ئەمریکا بڵاویکردەوە: هێزەکانمان لە ئوردن لە ماوەی 5 ڕۆژدا شاهیدی چوار هێرشی ئێران بوون، کە بە هەمان شێوە چەندین کوژراو و برینداری لێکەوتەوە. هێرشەکانی ئێران بە دەیان سەرباز بریندار بوون و زیانی زۆریشیان بە هەلیکۆپتەرە ئەمریکییەکان گەیاند.
ئەوان زیادیان کرد: ئێران هێشتا یەدەگی مووشەکی بەرفراوانی هەیە و دەتوانێت زیاتر لە پێشوو سیستەمەکانی بەرگری ئەمریکا تێپەڕێنێت.
ئوردن بە تایبەتی وەک میوانداری بنکە ئاسمانییە گەورەکانی ئەمریکا گرنگە، چونکە پێش جەنگ، پنتاگۆن بەشێک لە هێزەکانی لە بەحرەین و ئیمارات و قەتەرەوە گواستەوە بۆ ناوچە ئارامەکانی ئوردن و ناوچە داگیرکراوەکان.
هەروەها ڕۆڵی ئوردن لە پشتیوانیکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکادا زیادی کردبوو. یەکەم هێرشی ئێران دامەزراوەیەک لە بنکەی ئاسمانی شا فەیسەڵی کردە ئامانج و پێنج ئەندامی خزمەتگوزاری ئەمریکا بریندار بوون. هێرشی دووەمیش بنکەیەکی لە ڕۆژهەڵاتی ئوردن کردە ئامانج کە هەلیکۆپتەرەکانی ئەمەریکای تێدا جێگیر بوون.
48 کاتژمێر پێشتر مووشەکەکانی ئێران بنکەی ئاسمانی مەوفەق ئەلسوڵتی لە ئەزراقیان کەوتە خوارەوە و بەهۆیەوە 20 ئەندامی خزمەتگوزاری ئەمریکا بریندار بوون کە بەرەو پەناگە هەڵهاتبوون.
ئێران ڕۆژی هەینی جارێکی دیکە ئەو بنکەیەی کردە ئامانج و بەهۆیەوە دوو ئەندامی خزمەتگوزاری ئەمریکا کوژران و چواری دیکەش برینداربوون.
هەروەها کەناڵی سی بی ئێس نیوز بە پشت بەستن بە بەرپرسێکی ئەمەریکا بڵاویکردەوە، لە هێرشەکەی ئێراندا دوو ئەندامی خزمەتکاری ئەمریکا لە بنکەی ئاسمانی مەوفەق ئەلسوڵتی لە ئوردن کوژراون.
پێشتر دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە وەڵامی کوژرانی دوو ئەندامی خزمەتکاری ئەمریکا لە ئوردن، ڕووداوەکەی بە "زۆر دڵتەزێن" ناوبرد.
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) کوژرانی دوو سەربازی ئەمریکی له هێرشەکانی ئێران بۆ سەر بنکەیەکی سەربازی له ئوردن پشتڕاست کردەوه .
ترەمپ وتی: بۆ ئێمە بە ئازارە کە ئەمە ڕووبدات؛ زۆر کارەساتە.
Your Comment