سپای پاسداران: ئەو وڵاتانەی میوانداریی هێزی سەربازی ئەمریکان دەکەینە ئامانج

ڕژێمی ئەمریکا کە جارێکی دیکە لە ناوەڕاستی دانوستان و وەهمی لاوازبوونی ئێراندا، بە فەرمی دەستی بەو شەڕە کردەوە کە هەرگیز کۆتایی نەهاتووە.

بەڵام پاش چەند ڕۆژێک لە شەڕ لەگەڵ هێزە چەکدارەکان و وەرگرتنی وەڵامی چەقێنەر بۆ دەستدرێژیەکانی و درککردن بەوەی کە هێزە چەکدارەکانی ئێران لە یەکەم ڕۆژی شەڕەوە لە ٢١ی ئازارەوە زۆر بەهێزتر بوون، لەبری ئەوەی بە شەرەفەوە شکست قبووڵ بکات و دان بە حیساباتە هەڵە دووبارەبووەکانیدا بنێت، ڕێبازێکی نوێی لە ڕۆژی پێشووەوە گرتەبەر بە هەڵاتن لە سەنگەری شەڕ ڕووبەڕوو و هەوڵی خۆدزینەوە شکستی لە ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازیدا بە ئەنجامدانی تاوانی جەنگ.

هەوڵیدا پێگەی خۆی بپارێزێت بە ئەنجامدانی هێرشی وێرانکەر بۆ سەر نەخۆشخانەکان، پردەکان، هێڵی ئاسنین، فڕۆکەخانەکان، بەندەرەکان، ناوەندەکانی پەیوەندی و هاوشێوەکانیان و کوشتنی خەڵکی مەدەنی، لەبری شەڕکردن.

بەو پێیەی هیچ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی نییە بۆ ڕێگریکردن لەم بەربەرییەتانەی سوپای ئەمریکا، ئێمە هیچ ڕێگەیەکمان نییە جگە لە پەیڕەوکردنی فەرمانی قورئان: "کەواتە هەرکەسێک هێرش بکاتە سەرتان، هێرش بکەنە سەری بە هەمان شێوە کە هێرش کرایە سەر ئێوە".

بۆیە جێی خۆیەتی ئەو وڵاتانەی میوانداری سوپای دەستدرێژکاری ئەمەریکا دەکەن، کە خاکی خۆیان خستووەتە بەردەستی تاوانبارانی دەستدرێژکار بۆ هێرشکردنە سەر ئێران، ئامادەبن وەڵامێکی هاوتا وەربگرن و یەکینەکانی بەرگری شارستانی خۆیان چالاک بکەن بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتییان و دوور خستنەوەیان لە ئامانجە ئەگەرییەکان.

بەڵام بۆ ئەوەی دەرفەتێک بدرێت بە دوژمنی ئەمریکا بۆ گۆڕینی ئەم ڕێبازە ترسنۆکانە، دوێنێ شەو ئامانجی سەربازیمان بۆ ئێستا هەڵبژارد بۆ وەڵامدانەوەی دوژمن.

لە شەپۆلی ١٨ی ئۆپراسیۆنی نەسری ٢، شەڕڤانانی بەهێزی هێزە زەمینیەکانی سوپای پاسداران شوێنی کۆبوونەوەی هێزە دەستدرێژکارەکانیان لە ناوەندی پشتیوانیی هێزە زەمینییەکانیان لە عەریفجان کردە ئامانج و ژمارەیەکیان کوژران و لە هەمان کاتدا ڕاداری بنکەی عەلی سالمی ئەمریکی لەناوبرد لە کوێت بە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان.

هەروەها شەڕڤانانی هێزە زەمینییەکان بنکەیەکی چاککردنەوەی چەک و هەنگاری فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان تێکشکاندووە. چالاکیی تۆڵەسەندنەوەی شەڕڤانان بەردەوامە.